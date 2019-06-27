Выпуск кредитных карт резко замедлился

В мае этого года банки выдали 968 999 новых кредитных карт, что почти на 6% меньше, чем в мае 2018 г., и почти на 16% меньше, чем в апреле 2019 г., следует из статистики Объединенного кредитного бюро (ОКБ), , с которой ознакомились «Ведомости».

С начала этого года банки планомерно наращивали выпуск кредиток. В апреле было выдано 1,15 млн карт — на 22 015 штук больше, чем в марте. В мае прошлого года падения эмиссии кредитных карт не наблюдалось, напротив, прирост к апрелю составил 6%, по данным ОКБ.

При этом в мае этого года продолжился рост среднего лимита кредитных карт. Он достиг 80 267 руб., увеличившись с начала года на 7%.

Сбербанк, Альфа-банк, «Русский стандарт», «Тинькофф банк», «Восточный», Райффайзенбанк связывают это с затянувшимися майскими праздниками. В этом году они были на два дня длиннее по сравнению с маем 2018 г., поэтому и выдать кредиток получилось меньше.

В целом рынок кредитных карт близок к насыщению, поэтому, возможно, именно сейчас темп роста выдач будет замедляться, говорят эксперты.

Некоторое влияние на выдачи имеют и меры ЦБ по охлаждению рынка потребкредитования. Например, регулятор повысил со 120–200 до 150–230% коэффициенты риска по необеспеченным кредитам с полной стоимостью 10–30% годовых, выданным с 1 апреля 2019 г.

По данным ЦБ, на 1 января 2019 г. российскими банками всего было эмитировано более 35 млн кредитных карт.

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