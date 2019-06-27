Налоговая заблокировала счета Жерару Депардье

20 июня ИФНС по Ленинскому району Новосибирска было вынесено решение о приостановлении операций по счетам Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и саранском ПАО АККСБ «КС БАНК».

Причина блокировки пока неизвестна, региональное УФНС пообещало уточнить информацию в пятницу, пишет РБК.

Исполнительных производств, возбужденных на Жерара Ксавье Депардье, в базе данных службы приставов РБК Новосибирск не обнаружил. При этом московской налоговой в середине января заблокирован счет ООО «Продюсерский Центр Жерара Депардье» в банке ВТБ. Судя по данным «Контур. Фокус», блокировка до сих пор не снята.

Представитель Депардье заявил, что это частичное ограничение расходных операций по счетам и скорее всего так и есть. Такая ситуация знакома сейчас многим организациям и ИП, поскольку подобные (очень часто незаконные) блокировки в этом году носят массовый характер.

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