В ТОРГ-12 надо будет указывать РНПТ и сдавать в ИФНС новый отчет

В НК внесут изменения в части создания национальной системы прослеживаемости товаров. Соответствующий проект опубликован сегодня на федеральном портале.

Под прослеживаемостью понимается контроль за операциями, связанными с оборотом товаров.

Законопроектом предлагается наделить Правительство полномочием по утверждению перечня товаров, подлежащих прослеживаемости.

Законопроектом предусмотрено, что прослеживаемость товаров осуществляется на документарном принципе без нанесения на товар, подлежащий прослеживаемости, контрольно-идентификационных знаков. Товарам, подлежащим прослеживаемости, присваивается регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости (далее — РНПТ).

В отношении товаров, подлежащих прослеживаемости, ввезенных с территории иностранных государств РНПТ формируется импортером таких товаров из регистрационного номера декларации на товары и порядкового номера товара из такой декларации или аналогичных показателей заявлений о выпуске товаров до подачи декларации на товары.

В отношении товаров, ввозимых с территории государств-членов ЕАЭС, а также товаров, ранее ввезенных с территории иностранных государств и находящихся на территории РФ, предусмотрено формирование РНПТ налоговыми органами в течение одного дня с момента получения соответствующего документа.

При реализации товара, подлежащего прослеживаемости, соответствующий РНПТ включается налогоплательщиком в счет-фактуру (для плательщиков НДС) или документ об отгрузке товаров (для неплательщиков НДС), составляемые в электронной форме.

Информация об операциях купли-продажи прослеживаемого товара между налогоплательщиками будет включаться в декларации по НДС (для плательщиков НДС) или специализированный отчет (для неплательщиков НДС) и представляться в налоговый орган ежеквартально.

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