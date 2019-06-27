Минэкономразвития провело ревизию системы лицензирования

Минэкономразвития подготовило масштабный доклад о состоянии лицензирования в 2018 году с анализом текущей практики и возможностей ее совершенствования в рамках общего пересмотра принципов контрольно-надзорной и разрешительной деятельности и подготовки «регуляторной гильотины».

Как отмечается в документе, с которым ознакомился «Коммерсантъ», задача лицензирования — предотвращение ущерба «правам, законным интересам, жизни или здоровью граждан, окружающей среде, объектам культурного наследия... обороне и безопасности».

В то же время лицензированию подлежат и виды деятельности, где «риск причинения указанного ущерба, как правило, отсутствует», указывают в ведомстве. Основной нормативный документ в этой сфере — закон 99-ФЗ, устанавливающий список из 52 видов деятельности, требующих получения лицензии, еще 14 видов (атомная, космическая деятельность, производство и оборот спиртосодержащей продукции, финансовая и страховая деятельность и др.) прямо выведены из-под его действия, не упомянуты в законе также приобретение оружия, недропользование, внешняя торговля и внешнеэкономические операции с контролируемыми товарами и технологиями.

Там также отмечают стабильное уменьшение общего числа действующих лицензий в последние три года: по сравнению с 2017 годом их число сократилось еще на 0,1% до 620,5 тыс. (новых было выдано 52,7 тыс.). При этом 62% лицензий приходится на пять сфер: образование, медицину, розничную торговлю алкоголем, работы с противопожарными системами и фармацевтику. В 12 видах деятельности число лицензиатов не превышает 100 (включая производство этилового спирта, хранение и уничтожение химоружия, пассажирские железнодорожные перевозки и азартные игры) — и с учетом того, что в них и без того осуществляется тщательный госконтроль, лицензирование для них может быть отменено в рамках «регуляторной гильотины», считают в Минэкономразвития.

Контроль после выдачи лицензии, как и сам процесс ее получения, не является существенной нагрузкой на бизнес, отмечают в ведомстве: проверкам подверглись всего 9,3% лицензиатов (против 8% в 2017 году), а административные наказания были наложены менее чем на половину нарушителей. В то же время доклад констатирует существенный рост доли выявляемых нарушений — 41,8% против 38,1% годом ранее,— но грубых нарушений из них лишь 5,3%: целый ряд видов лицензируемой деятельности просто «не представляет реальной угрозы причинения вреда». Таким образом, хотя система лицензирования «позволяет предупреждать некоторое число случаев причинения вреда» охраняемым ценностям, «обеспечить допуск на рынок исключительно лиц, соответствующих всем установленным требованиям», она не способна, заключают в министерстве.