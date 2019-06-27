Налоговики не хотят добровольно платить проценты за проволочки с возвратом НДС

Налоговые инспекции столицы нарушают нормы НК, а УФНС по г. Москве плохо следит за ними, говорится в докладе Счетной палаты, посвященному вопросам администрирования НДС.

Дело в том, что налоговики не начисляют проценты в пользу налогоплательщиков, когда возврат налога осуществляется с опозданием.

Напомним, пунктом 10 статьи 78 НК предусмотрено, что на сумму излишне уплаченного налога, которая возвращена с нарушением месячного срока, установленного пунктом 6 статьи 78 НК, начисляются проценты, подлежащие уплате налогоплательщику, за каждый календарный день нарушения срока возврата, исходя из процентной ставки ЦБ.

Также пунктом 10 статьи 176 НК установлено, что при нарушении сроков возврата суммы налога, считая с 12-го дня после завершения камеральной проверки, по итогам которой было вынесено решение о возмещении суммы налога, начисляются проценты исходя из ставки рефинансирования ЦБ.

Аналогичная норма прописана в п.10 ст. 176.1 НК.

При этом действие данных норм не ставится в зависимость от факта обращения налогоплательщика за начислением и выплатой процентов при нарушении сроков возврата денежных средств, а является обязанностью налоговых органов при допущении подобных нарушений.

А что на деле? Налоговики не начисляют и не выплачивают проценты в случае нарушения сроков возврата денежных средств при отсутствии заявления налогоплательщика, что приводит к нарушению их прав и законных интересов.