Продукты на грани окончания срока годности можно будет раздавать бедным без НДС

В Госдуму внесен законопроект № 741225-7 с поправками в ст. 146 НК.

От НДС предлагают освободить передачу на безвозмездной основе пищевых продуктов с истекающим сроком годности — продуктов в натуральном или переработанном виде, употребляемых в пищу, а также бутилированной питьевой воды, за исключением продуктов детского, диетического питания и алкогольной продукции.

Порядок соответствующей передачи на безвозмездной основе пищевых продуктов с истекающим сроком годности будет установлен Правительством РФ.

Таким образом проект направлен на исключение из списка объектов налогообложения пищевых продуктов с истекающим сроком годности, что позволит освободить их от уплаты НДС в случае их безвозмездной передачи третьим лицам.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что такой порядок позволит стимулировать торговые сети не выбрасывать просроченные пищевые продукты, а на более раннем сроке (до истечения срока годности) раздавать продукты нуждающимся в поддержке гражданам.