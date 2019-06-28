Выездная налоговая проверка обязательно должна выявлять нарушения

В период 2015 год — 9 месяцев 2018 года столичными налоговыми органами проведена 2031 комплексная выездная налоговая проверка, не выявившая нарушения по НДС, что составляет 24,7 % от общего количества проведенных ВНП.

Такие данные приводятся в докладе Счетной палаты.

Так, по итогам 9 месяцев 2018 года проведено 189 проверок, не выявивших нарушения по НДС (18 %).

В этой связи Счетная палата рекомендует исключение из практики налоговых органов проведение выездных налоговых проверок, не приводящих к выявлению нарушений законодательства о налогах и сборах.