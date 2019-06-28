Эксперты оценили влияние пенсионной реформы на экономический рост

Повышение пенсионного возраста задержит на рынке труда работников старших возрастов, что окажет небольшой, но положительный эффект на ВВП страны. Однако пенсионная реформа не способна полностью сгладить негативный эффект сокращения трудоспособного населения.

К таким выводам экономисты пришли в ходе прошедшего в НИУ ВШЭ семинара, пишет РБК.

Старение населения будет тормозить темпы роста ВВП на 0,23 п.п. в среднем каждый год с 2019-го по 2025-й, несмотря на повышение возраста выхода на пенсию.

Увеличение пенсионного возраста добавит около 0,22 п.п. к росту ВВП в 2019–2025 годах и 0,15 п.п. в 2026–2035 годах.

Сложнее оценить эффект повышения пенсионного возраста на производительность труда. Люди старших возрастов работают менее результативно, что должно замедлять темпы экономического роста, отмечают эксперты.

Специалисты в возрасте окажут положительное влияние на экономический рост, только если будут замещать собой менее производительные виды услуг, считают экономисты