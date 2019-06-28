Борьбой с картелями займутся все силовые ведомства и ФНС

Ежегодный ущерб от картелей оценивается в 1,5–2% ВВП, привел экспертные оценки премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства в четверг.

На этом же заседании была принята межведомственная программа для борьбы с ними. Помимо Федеральной антимонопольной службы (ФАС) борьбой с картелями займутся МВД, Следственный комитет и ФСБ, будут подключаться Генпрокуратура, Мин­юст, Федеральное казначейство, Росфинмониторинг, Федеральная налоговая служба и др.

В 2018 г. ФАС возбудила более 760 дел о нарушении антимонопольного законодательства, из них почти 390 дел было о картелях, пишут «Ведомости». Больше всего антиконкурентных соглашений было выявлено в сфере ремонта и строительства, в том числе автомобильных дорог (29%), а также в поставках лекарств, продуктов, транспортных услуг и ЖКХ.

Программа предлагает усилить ответственность за картели — изменить антимонопольное законодательство, Уголовный кодекс, а также КоАП. При этом бороться с крупными, а не мелкими картелями. Так, до 2023 г. число мелких дел (с выручкой участников менее 50 млн руб. или ущербом менее 10 млн руб.) должно сократиться на 30% относительно 2017 г. (всего 198 дел).

Доля взысканных штрафов, напротив, должна вырасти, говорится в программе. Пока собрать штрафы сложно, в Москве собираемость более 50%, в Московской области — 89% и это хороший результат, есть регионы, где картельщики практически не платят. Компании идут на преднамеренные банкротства, мошенничества, просто сбегают, говорят эксперты. Поможет активное участие не только судебных приставов, но и всех правоохранительных органов