В платежках надо будет указывать новый код

Сегодня на федеральном портале опубликован проект Указания ЦБ «О порядке указания кода вида дохода в распоряжениях о переводе денежных средств».

Указывать новый код в платежке будут лица, выплачивающие гражданину зарплату или иные доходы, в отношении которых статьей 99 Федерального закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» установлены ограничения размера удержания (50 % или 70 %) или на которые в соответствии со статьей 101 Федерального закона № 229-ФЗ не может быть обращено взыскание (детские пособия, командировочные, матпомощь и т.д.).

В платежке будут указываться следующие коды вида дохода:

«1» — при переводе зарплаты или иных доходов, в отношении которых статьей 99 Федерального закона № 229-ФЗ установлены ограничения; «2» — при переводе денежных средств, являющихся доходами, на которые в соответствии со статьей 101 Федерального закона № 229-ФЗ не может быть обращено взыскание, за исключением денежных средств в виде возмещения вреда, причиненного здоровью, и компенсационных выплат из бюджета гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф; «3» — при переводе денежных средств в виде возмещения вреда, причиненного здоровью, и компенсационных выплат из бюджета гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф.

Указывать новый код надо будет в поле 20 платежного поручения «Основание платежа» с 1 июня 2020 года.