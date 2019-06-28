Минфин посчитает эффективность региональных налоговых льгот

Правительство утвердило общие требования к порядку и критериям оценки налоговых расходов субъектов РФ и муниципалитетов.

Концепция Минфина в сфере контроля объемов и эффективности налоговых льгот, сформулированная в 2017 году, запускается по временной схеме, пишет «Коммерсантъ». С 2020 года уже в постоянном режиме предоставление неэффективных льгот, анализировать которые будут с привлечением ФНС, может стоить увлекающимся скидками регионам части федеральных субсидии.

Новый документ предполагает сведение с 2020 года всех налоговых льгот, предоставляемых регионами и муниципалитетами, в единые реестры их налоговых расходов — с указанием общего объема таких льгот.

В реестрах льготы будут разделены по специализации на социальные (их 8%), стимулирующие (72%) и технические (20%), а также по направлениям — в рамках каких госпрограмм субъекта или их структурных элементов, на основании каких нормативных документов и кем они предоставляются. Необходимо указывать общие суммы предоставляемых регионом или муниципалитетом налоговых скидок и оценку эффективности их использования.

Для этого управления ФНС должны будут предоставлять региональным и местным администрациям подробную детализацию (фискальные характеристики) налоговых расходов — выборку данных, демонстрирующих объем предоставленных льгот, количество получателей и объем налогов, задекларированных ими для уплаты в региональный или местный бюджет. Для стимулирующих налоговых льгот, кроме того, УФНС будут предоставлять ретроспективные данные за шесть предшествующих лет.

Оценка эффективности проводится их кураторами (региональными и местными чиновниками, ответственными за их предоставление) по двум параметрам — соответствию целевому назначению и эффективности.

Сверять данные, полученные от регионов и ФНС, будет Минфин — в обязательном порядке целевое назначение и корректность расчетов эффективности министерство будет проверять для льгот, общий объем которых превышает 0,05% налоговых доходов консолидированного бюджета региона. Будет, в частности, проверяться соответствие льгот целям федеральных субсидий на выравнивание бюджетной обеспеченности — это означает возможность их снижения.

Обязаны кураторы будут проводить и сравнительный анализ результативности предоставления льгот и альтернативных методов достижения их целей (субсидий, госгарантий или снятия контрольно-надзорных ограничений), а также бюджетную самоокупаемость льгот, исходя из рассчитываемого Минфином номинального темпа прироста налоговых доходов (с учетом обслуживания госдолга субъектов, инфляции и реальной процентной ставки). Неэффективные льготы (бюджетный эффект от которых будет ниже расходов) предполагается учитывать при оценке эффективности исполнения госпрограмм и заменять альтернативной господдержкой — или же нужно закладывать их отмену в основные направления региональной бюджетной политики.