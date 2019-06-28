Производителей смартфонов могут обязать предустанавливать российские приложения

Минкомсвязи вернулось к идее обязательной предустановки отечественных приложений на продаваемые в России смартфоны и планшеты, узнали «Ведомости». Министерство разработало проект соответствующих поправок в закон о связи. Проект в ближайшие дни должен быть опубликован для публичного обсуждения.

Поправки во многом повторяют проект, представленный в начале года Федеральной антимонопольной службой (ФАС), при том что еще недавно Минкомсвязи официально выражало скепсис в эффективности таких норм для поддержки отечественных разработчиков.

Чиновники предлагают обязать производителей поставлять в Россию смартфоны и другие абонентские устройства, на которых уже установлены приложения от отечественных разработчиков — например, карты от «Яндекса», приложение социальной сети «В контакте», антивирусное ПО от «Лаборатории Касперского».

Это радикально изменит рынок мобильных приложений: ряд отечественных разработчиков получат автоматический доступ ко всем смартфонам и планшетам, продаваемым в России.

Сейчас отечественные приложения могут попасть в новые смартфоны только на коммерческих условиях и это касается только телефонов на базе Android, поскольку Apple не предустанавливает чужой софт на свою технику. В результате механизмом предустановки пользуется ограниченное число разработчиков. Большинство пытается привлечь внимание пользователей, чтобы те сами скачали то или приложение на свое устройство.

В законопроекте Минкомсвязи не указано, сколько российских приложений будут обязаны установить производители и какие это могут быть приложения. Определит это своим решением правительство, следует из поправок: оно сформирует конкретный перечень оборудования, где должны быть предустановлены приложения, и конкретный перечень типов софта, подлежащего обязательной установке. Возможно, это означает, что правительство не будет определять конкретные приложения для предустановки, а только их типы — например, мессенджер, карты, поиск, — внутри которых производитель сам сможет выбрать продукт того или иного российского разработчика.

Против обязательной предустановки российских приложений активно выступают производители устройств и разработчики мобильных операционных систем.

Представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов отмечает, что чиновники настаивают не только на предустановке отечественного ПО, они также обязывают производителя предоставить пользователю возможность удалять любые приложения со своего смартфона, в том числе приложения самого производителя. Причем удаленные приложения запрещено автоматически восстанавливать даже при возврате телефона к заводским настройкам. Эти требования технически нереализуемы многими производителями и они могут просто уйти с российского рынка. В результате начнут расти серые продажи техники таких производителей, где в любом случае не будет предустановленных российских приложений.

С другой стороны, концепцию и проект ФАС в свое время поддержали «Мегафон», Mail.ru Group и МТС. Представитель «Мегафона» объяснял «Ведомостям», что инициатива будет способствовать развитию отечественного IТ-рынка. А представитель «Лаборатории Касперского», заявил, что с точки зрения защиты пользователей и общего уровня безопасности в интернете предустановленный антивирус — это полезная вещь.