Новый слоган «Открытия» не понравился Центробанку

Банк ФК «Открытие», санируемый ЦБ, объявил о новой стратегии продвижения и позиционирования бренда. Частью рекламной кампании станет слоган «Открытие» — «государственный банк нашего времени».

Однако ЦБ против использования такого слогана, а также любых маркетинговых акций, указывающих на долю государства в банке, передает Forbs.

Дело в том, что такое позиционирование банка прямо противоречит интересам развития конкуренции в банковской сфере.

Между тем предправления «Открытия» Михаил Задорнов не видит противоречия между планами по приватизации банка и слоганом с упоминанием госучастия. «Если мы будем каждое свое движение обсуждать с разным количеством регуляторов — мы не сдвинемся с места», — цитируют его слова «Ведомости».