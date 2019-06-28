Россияне назвали желаемый размер пенсии

Более трети россиян хотели бы получать доход в 30 тыс. рублей после выхода на пенсию, показал опрос НПФ «Сбербанка».

Самые высокий уровень притязаний у военных, самый скромный — у домохозяек и студентов, пишет РБК.

28,1% россиян хотели бы получать не менее 45-60 тыс. руб.в месяц после выхода на пенсию. 15,5% участников опроса назвали доход в 20 тыс. руб. комфортным для жизни на пенсии.

Пенсионные желания россиян сильно зависят от уровня их текущих доходов, комментируют результаты опроса в НПФ Сбербанка. От 30 до 40% респондентов с доходом ниже 35 тыс. руб. на каждого члена семьи сообщили, что для комфортной жизни им необходимо менее 30 тыс. руб.

Среди тех, кто зарабатывает 35-45 тыс. рублей и более 55 тыс. руб. на члена семьи в месяц, большинство хочет получать пенсию в 45-60 тыс. руб. В группе россиян, чем трудовой доход составляет 45-55 тыс. руб., о таком

Средний размер пенсии неработающих пенсионеров на начало 2019 года составляет 15 430 руб.