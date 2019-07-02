Клерк.Ру

Военная служба включается в стаж для оплаты больничных

В ФСС разъяснили, как учитывать в страховом стаже нестраховые периоды для расчета пособия по временной нетрудоспособности.

Нестраховые периоды по-разному учитываются при определении страхового стажа — могут как засчитываться в страховой стаж, так и нет. Это зависит от деятельности, которую работник осуществлял в этот период.

Так, засчитывается в страховой стаж прохождение работником военной службы, а также иной службы, предусмотренной Законом РФ от 12.02.1993 № 4468-1 с 1 января 2007 года;

не засчитываются в страховой стаж любые иные периоды, когда работник не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Например, период, когда работник получал высшее образование, был самозанятым и при этом не платил взносы на социальное страхование.

При решении вопроса о включении нестрахового периода в страховой стаж работника для оплаты больничного ориентируйтесь на представленные им документы, подтверждающие военную (иную засчитываемую в страховой стаж) службу или уплату платежей на социальное страхование, советует ФСС.

Основной документ, подтверждающий военную службу или иную службу, упомянутую в Законе от 12.02.1993 № 4468-1 — военный билет. Также данный период может быть подтвержден и иными документами, в том числе справками военных комиссариатов и воинских подразделений, записями в трудовой книжке, внесенными на основании документов, и другими документами, содержащими сведения о периоде прохождения службы.

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