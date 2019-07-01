Утвердят новый порядок предоставления сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП

На федеральном портале опубликован текст проекта об утверждении порядка, формы и сроков предоставления сведений и документов из ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Содержащиеся в ЕГРЮЛ / ЕГРИП сведения о конкретном юрлице / ИП предоставляются по запросу в форме электронного документа или в форме документа на бумажном носителе в виде выписки из ЕГРЮЛ / ЕГРИП либо справки об отсутствии запрашиваемой информации в ЕГРЮЛ / ЕГРИП.

Электронную выписку можно получить в режиме реального времени с использованием портала госуслуг или Интернет-сервиса, размещенного на сайте ФНС.

Бумажную выписку выдадут через 5 дней а в случае, если она необходима срочна — в течение 1 дня.

О том, какая плата взимается за бумажные выписки из ЕГРЮЛ / ЕГРИП, сообщается, в частности, в Административном регламенте.