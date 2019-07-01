Что делать, если вы не согласны с требованием об уплате налога: советы от ИФНС

В последнее время налогоплательщики стали регулярно получать из ИФНС требования об уплате налоговой задолженности, которая фактически отсутствует.
Возмущенные бухгалтеры звонят в ИФНС, чтобы выяснить, откуда долг.
Инспекторы ИФНС № 29 по г. Москве разослали по ТКС инструкцию, в которой расписан алгоритм действий бухгалтера в случае получения требования, с которым компания не согласна.
Такое разъяснение, в частности, получила участница группы «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке.
И так, налоговики советуют:
1. Запросить выписку по расчетам с бюджетом.
Напомним, ранее мы рассказывали, что выписки иногда приходят без соблюдения хронологии, а переплата на начало года отсутствует в графе «по данным КРСБ».
2. При обнаружении в КРСБ ошибок ИФНС рекомендует сдать уточненную декларацию.
Этот пункт особенно возмущает бухгалтеров. Ошибка у ИФНС, а исправлять ее призывают налогоплательщика, который, сдав уточненку, продлит себе срок камеральной проверки.
3. В случае проблем с отражением платежей — подать заявление на их розыск.
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