Клерк.Ру

Что делать, если вы не согласны с требованием об уплате налога: советы от ИФНС

В последнее время налогоплательщики стали регулярно получать из ИФНС требования об уплате налоговой задолженности, которая фактически отсутствует.

Возмущенные бухгалтеры звонят в ИФНС, чтобы выяснить, откуда долг.

Инспекторы ИФНС № 29 по г. Москве разослали по ТКС инструкцию, в которой расписан алгоритм действий бухгалтера в случае получения требования, с которым компания не согласна.

Такое разъяснение, в частности, получила участница группы «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке.

И так, налоговики советуют:

1. Запросить выписку по расчетам с бюджетом.

Напомним, ранее мы рассказывали, что выписки иногда приходят без соблюдения хронологии, а переплата на начало года отсутствует в графе «по данным КРСБ».

2. При обнаружении в КРСБ ошибок ИФНС рекомендует сдать уточненную декларацию.

Этот пункт особенно возмущает бухгалтеров. Ошибка у ИФНС, а исправлять ее призывают налогоплательщика, который, сдав уточненку, продлит себе срок камеральной проверки.

3. В случае проблем с отражением платежей — подать заявление на их розыск.

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