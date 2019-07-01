В июле начинается назначение пенсий по новым правилам

С сегодняшнего дня смогут выйти на пенсию те, кто по старым правилам имел на нее право с 1 января 2019.

Напомним, с 2019 года в России началось поэтапное повышение общеустановленного возраста, дающего право на страховую пенсию по старости и пенсию. Изменения проходят постепенно. Длительный переходный период завершится в 2028 году, когда в 65 лет будут выходить на пенсию мужчины 1963 г.р. и в 60 лет — женщины 1968 г.р.

Для граждан, которые достигли в 2019 году возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины), установлена льгота — для них выход на пенсию отсрочен лишь на полгода: до возраста 55 лет и 6 месяцев и 60 лет и 6 месяцев.

Таким образом, если у человека день рождения в январе, то право на пенсию у него возникает в июле. Если день рождения в феврале, то право на пенсию — в августе. И так далее.

Как и раньше, для назначения страховой пенсии необходимо соблюдение минимальных требований по стажу и пенсионным баллам. Право на пенсию в 2019 году дают 10 лет стажа и 16,2 пенсионных балла.