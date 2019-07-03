Зарегистрироваться на госуслугах можно в интернет-банке

Зарегистрироваться на портале госуслуг и получить подтвержденную учетную запись, а вместе с ней — доступ ко всем электронным услугам ПФР стало проще.
Граждане, являющиеся клиентами некоторых банков (Сбербанк, Тинькофф, Почта Банк) могут создать учетную запись госуслуг онлайн в интернет-банках и там же после проверки данных сразу получить подтвержденную учетную запись без необходимости очного посещения отделения банка.
В Личном кабинете и в мобильном приложении ПФР можно ознакомиться с информацией о своих сформированных пенсионных правах — данными о стаже, заработке, суммах страховых взносов и пенсионных коэффициентах, уточнили в ОПФР Мурманской области.
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