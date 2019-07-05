В августе работающим пенсионерам добавят пенсию

С 1 августа 2019 года будет произведён автоматический перерасчёт страховой пенсии работавшим в 2018 году пенсионерам.

На беззаявительный перерасчет пенсии имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых работодатели в 2018 году уплачивали страховые взносы и они учтены на индивидуальных лицевых счетах.

Перерасчёт будет произведён и получателям пенсии по случаю потери кормильца, при наличии страховых взносов на индивидуальном лицевом счете умершего. Такой перерасчет проводится с 1 августа года, следующего за годом, в котором была назначена пенсия.

Августовский перерасчет пенсий будет производиться в пенсионных коэффициентах, в которые «переводятся» суммы страховых взносов, уплаченных работодателями.

Максимальная сумма прибавки к пенсии ограничится 3 баллами.

Например, если пенсионер трудился с 2016 года и продолжает трудиться, то максимальная прибавка составит около 214 рублей.