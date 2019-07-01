Минтруд посчитал, во сколько обойдется бюджету повышение детских пособий

Повышение пособия по уходу за детьми в малообеспеченных семьях будет обходиться бюджету в 70–80 млрд руб. ежегодно, сказал министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

Сейчас на выплаты по пособиям государство направляет ежегодно 1,5 млрд руб., пишут «Ведомости».

Это пособие платит работодатель за счет своих средств. Поэтому за счет бюджета они сейчас платятся только в организациях госсектора

Речь идет о пособии для семей с детьми в возрасте 1,5–3 лет. Сейчас оно составляет 50 руб. в месяц, эта мера была введена еще в 1994 г., и с тех пор сумма пособия ни разу не индексировалась. Выплата будет увеличена до прожиточного минимума ребенка в регионе, говорил премьер-министр Дмитрий Медведев. Подготовлен законопроект о повышении критериев нуждаемости семей с полутора до двух минимальных прожиточных минимумов на человека, отмечал он.

Решение по заложенной в бюджет сумме осталось «только оформить», заверил Топилин: действовать новая мера начнет с 1 января 2020 г.

Средний прожиточный минимум по России в 2018–2020 гг. превышает 10 000 руб. В 2018 г. доходы ниже прожиточного минимума были у 18,9% населения (12,9 млн человек), за год их число сократилось на 300 000 человек. Бедность растет в основном среди семей с детьми — это наиболее уязвимая группа людей, предупреждали эксперты Высшей школы экономики.

Обратите внимание, что появившиеся в интернете слухи о том, что пособие до 3-х лет уже должны платить с 1 июля - неправда. Правительственный закон еще даже не внесен на рассмотрение в Госдуму.