Клиентов банков бесят push-уведомления

Кредитные организации переходят с смс-информирования клиентов на push-уведомления, так как тарифы сотовых операторов растут.

Между тем клиентам такой способ информирования не нравится.

Так, через 2 недели после полной замены СМС на push-уведомления «Альфа-банк» вынужден был вернуть клиентам право выбора способа получения информации о трансакциях. Причиной стало массовое недовольство граждан.

Клиенты отмечают, что push-уведомления, так как не позволяют просмотреть историю платежей при отключенном интернете, также выше риск пропустить push-уведомление.

Что касается кибербезопасности, то оба способа информирования имеют как плюсы, так и минусы.

Плюсы СМС в том, что они поддерживаются любым мобильным телефоном. Кроме того, push-уведомления отражаются даже на заблокированном экране телефона, и потому при краже сумки с телефоном и картой злоумышленник сможет ею воспользоваться, так как одноразовый пароль будет на экране, пишет «Коммерсантъ».

Вместе с тем push-уведомления безопаснее, так как не сохраняются в телефоне, и мошенники, использующие вредоносное ПО (трояны), не смогут получить доступ к ним.