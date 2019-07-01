Медведев: «Единая Россия» должна поддержать журналистские расследования

Глава правительства России и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев написал статью для газеты «Известия», в которой посетовал на недостаточность реальных перемен для завоевания доверия граждан партией. Объяснил он это тем, что партия «мало и скучно говорит, что делала и будет делать».

Чтобы изменить ситуацию, «Единая Россия», по словам Медведева, должна выстроить систему мониторинга выполнения нацпроектов, наладить систему обратной связи, научиться работать с некоммерческими организациями, которые «могут сделать многое».

Глава правительства вспомнил университетский курс латыни и слово servio («служить»). «Это именно то, что наша партия должна делать: служить обществу и своим избирателям», — цитирует Медведева РБК. В этом плане он предложил обращать более пристальное внимание на защиту прав граждан.

При этом Медведев отметил, что в «Единой России» на слуху не профессиональные политики, а те, «кто не стесняется демонстрировать чванство и хамство вопреки всем принятым в нашем уставе этическим нормам». В этом вопросе глава правительства предложил не забывать о «внешних контролерах», под которыми он имеет в виду в том числе блогеров и гражданских активистов.

«Нужно учиться общаться и сотрудничать с ними. Полагаю, будет правильно, если «Единая Россия» поддержит тех, кто занимается журналистскими расследованиями. Подчеркну: настоящими расследованиями, а не изобретением фейковых новостей», — заявил Медведев.