Работодателей хотят обязать индексировать зарплату из-за повышения цен на услуги ЖКХ

Ежегодно в июле происходит рост тарифов ЖКХ. В этом году повышение произошло дважды — с 1 января на 1,7% и с 1 июля на 2,4%.

Между тем, по данным Росстата, только в январе — апреле 2019 года цены на коммунальные услуги выросли на 6,8%, опередив и темпы инфляции, и индекс потребительских цен, отметил глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Откуда россиянам брать деньги на оплату растущих аппетитов коммунальщиков, — вопрошает депутат.

Миронов выступил с предложением в условиях ежегодной индексации коммунальных тарифов одновременно на эту же величину повышать и заработную плату — как для бюджетников, так и для работников частного сектора.

«Давайте введем такой порядок с 1 июля будущего года, предусмотрев необходимые средства в бюджетах различных уровней и расходах работодателей. Так мы предотвратим очередной удар по благосостоянию россиян, поддержим платежеспособный спрос, а значит, поддержим производителей товаров и услуг для населения», — заключил Сергей Миронов.