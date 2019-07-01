Биометрические банкоматы могут заработать уже в этом году

Российские банки закупили более 10 тыс. банкоматов, идентифицирующих граждан по лицу.

Такие АТМ уже приобрели Сбербанк и Тинькофф банк, пишут «Известия».

В Тинькофф банке газете сообщили, что технология распознавания лиц на данный момент функционирует в тестовом режиме и доступна пока только сотрудникам кредитной организации. Предполагается, что ноу-хау сможет полностью заменить банковские карты, как, например, сегодня при расчетах вместо «пластика» используется смартфон и банковское мобильное приложение, которое генерирует QR-код, уточнили в пресс-службе кредитной организации. При этом там не рассказали, когда банкоматы нового типа будут доступны массовому клиенту.

В других крупнейших банках также интересуются АТМ с функцией распознавания клиентов по лицу. Так, в МТС-банке рассказали, что в IV квартале этого года в ряде салонов сотового оператора установят устройства самообслуживания с возможностью биометрической идентификации для абонентов и клиентов кредитной организации

В ВТБ также заинтересованы во внедрении биометрии в сети устройств самообслуживания. Тестирование этой технологии планируется начать в IV квартале 2019 года.