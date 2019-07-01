VPN от «Лаборатории Касперского» будет блокировать запрещенные в РФ сайты

«Лаборатория Касперского» подключила свой VPN-сервис к реестру запрещенной в РФ информации для фильтрации доступа своих пользователей к находящимся в нем ресурсам, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Роскомнадзора.

«Подтверждаем, что Kaspersky Secure Connection подключился к ФГИС (Федеральной государственной информационной системе, содержащей реестр запрещенных в РФ сайтов — ИФ)», — говорится в сообщении ведомства в ответ на вопрос «Интерфакса».

Так в ведомстве ответили на вопрос, правда ли, что VPN-сервис Лаборатории Касперского (Kaspersky Secure Connection) подключился к ФГИС и начал блокировать доступ своих пользователей к сайтам, содержащимся в соответствующем реестре.

Ранее интернет-пользователи и СМИ сообщили, что VPN-сервис российской IT-компании начал ограничивать доступ к сайтам, внесенным в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов и сетевых адресов, содержащие информацию, распространение которой в РФ запрещено.

Сообщалось также, что только один VPN, принадлежащий «Лаборатории Касперского», подключился к реестру запрещенной информации Роскомнадзора.

В пресс-службе «Лаборатории Касперского» от комментариев отказались.