Начался новый отчетный период. Чтобы ничего не забыть, сверьтесь со списками отчетности

А если я хочу кого-нибудь убить или ребенка чьего-нибудь для нужд своих нехороших приспособить, к...
в "Капитале" об этом еще 150 лет назад было написано, а для большинства до сих пор открытие, что ...
Стоит антивирус касперского. Ничего и нигде не блокируется. Просто роутер/компьютер надо настраив...
Тогда уж ротенбергов и прочих ковальчуков
Буде волевое решение и будут пенсии по 40 тыс, а пока потолок 12тр.Баллы не баллы.......
Вечный спор о свободе, свобода грабить и гнобить братьев своих. К сожалению выясняется что тырнет...
Свободный интернет это свободный город. Хочешь порнухи и обзывалки иди в Гарлем. Хочешь культур-м...
А что такое свободный интернет? Порнуха и обзывалки друг друга? ...
Нет, это сразу деньги государства, которые оно распределит по своему усмотрению....
Какая чушь. Деньги полученные в рамках предпринимательской деятельности сразу же становятся деньг...
Полагаю, Windows 10 у тебя? ;)
Если кто-то до сих пор не снес у себя на компьютере продукты касперского и они теперь ему что-то ...
Платить в разы больше можно, если деньги некуда девать. Никаких заявлений для ИП нет. Это просто ...
Перечислять сколько хочешь - это выкинуть деньги в никуда...
Аналогично было на двух выездных проверках. Проверяющие были очень адекватные и мы понимали, что ...
В 1с 3 зуп в ФСС количество застрахованных лиц у меня вставало полным комплектом - все физически ...
Все мои знакомые пенсионеры, кто смог (не смогли те, что в госниках) мгновенно "уволились" после ...
Это что бы плюнул и отказался от борьбы за свои права:))
Смотря на какой системе налогообложения ИП.Можешь платить фиксированно,можешь больше в разы больш...
Можешь перечислять сколько захочешь-а что с ними будет можешь посмотреть нав накопительную пенсию...
ИП это вообще грустная история:))На бирже труда вас отнесут к категории впервые обратившееся,нару...
Наш глава Пенсионного Фонда поддержал идею о повышении пенсионного возраста,всегда был на должнос...
Писал и о нарушении прав и обращался в прокуратуру,но рука руку греет-полная тишина и тупые отпис...
Я то же с такой непробиваемой проблемой столкнулся,суды с Пенсионным идут уже 2 года с переменным...
А почему она должна быть туда внесена? Это временная норма. Статья 7 закона 290-ФЗ тоже туда не в...
поясните мне пожалуйста, почему статья 2 129-фз не внесена в 54-фз? ...
Это с кризиса 2008года так. И нетрудно проследить простую причинно-следственную связь у кого-то у...
это контора под чк, давно уже в госзаказах.
Ещё кто-то себе ставит это говно от чекистов :) ВПН который блокирует, ха-ха-ха! ...
не понятно про 30 дней , кому разрешено автономно работать не подключаясь к ОФД передача в налог...
Да кому вообще нужен антивирус? Качай только с пары проверенных сайтов, не открывай сомнительные ...
Да нет, у них в перспективе весь госсектор в заказчиках - золотое дно......
Просто не надо путать холодное с зеленым. Работник в оправдание расхода подотчетных средств предъ...
Сами разрушают свой бизнес. Скоро (уже сейчас) будет позорно у них работать, не говоря уже про ис...
Давно пора., а то ИП доход - расход в не равных условиях с другими. А этот. Выдумщик налога 1%,...
Да ничего не будет. Ну, пригласят, объясните им доходчиво, напишите письмо о вере в светлое будущ...