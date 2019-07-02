Клерк.Ру

Начался новый отчетный период. Чтобы ничего не забыть, сверьтесь со списками отчетности

Лето, отпуск, дача... А у бухгалтеров опять отчетный период!

Чтобы вы ничего не забыли сдать, «Клерк» подготовил для вас список отчетности в разных вариантах. Пользуйтесь тем, что вам удобнее.

На сайте:

На новом форуме:

На старом форуме:

Желам вам побыстрее сдать всю отчетность и спокойно наслаждаться летом и отпуском!

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