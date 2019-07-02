Начался новый отчетный период. Чтобы ничего не забыть, сверьтесь со списками отчетности

mityai в "Капитале" об этом еще 150 лет назад было написано, а для большинства до сих пор открытие, что ... Российские миллиардеры стали еще богаче

Николай38 Буде волевое решение и будут пенсии по 40 тыс, а пока потолок 12тр.Баллы не баллы....... ПФР держит в секрете сведения о стаже и ИПК пенсионеров

Николай38 Вечный спор о свободе, свобода грабить и гнобить братьев своих. К сожалению выясняется что тырнет... VPN от «Лаборатории Касперского» будет блокировать запрещенные в РФ сайты

Чалдон Какая чушь. Деньги полученные в рамках предпринимательской деятельности сразу же становятся деньг... Что делать с деньгами, если я ИП?

Кошки Рyлят Если кто-то до сих пор не снес у себя на компьютере продукты касперского и они теперь ему что-то ... VPN от «Лаборатории Касперского» будет блокировать запрещенные в РФ сайты

Над.К Платить в разы больше можно, если деньги некуда девать. Никаких заявлений для ИП нет. Это просто ... ПФР держит в секрете сведения о стаже и ИПК пенсионеров

more169 Аналогично было на двух выездных проверках. Проверяющие были очень адекватные и мы понимали, что ... Бизнесу придется затянуть пояса: для ФНС подняли план по сбору налогов

Amasova В 1с 3 зуп в ФСС количество застрахованных лиц у меня вставало полным комплектом - все физически ... Выплаты по договорам ГПХ в РСВ: включать или не включать

Nаdine Все мои знакомые пенсионеры, кто смог (не смогли те, что в госниках) мгновенно "уволились" после ... Эксперты оценили влияние пенсионной реформы на экономический рост

rostan Это что бы плюнул и отказался от борьбы за свои права:)) ПФР держит в секрете сведения о стаже и ИПК пенсионеров

rostan Можешь перечислять сколько захочешь-а что с ними будет можешь посмотреть нав накопительную пенсию... ПФР держит в секрете сведения о стаже и ИПК пенсионеров

rostan ИП это вообще грустная история:))На бирже труда вас отнесут к категории впервые обратившееся,нару... ПФР держит в секрете сведения о стаже и ИПК пенсионеров

rostan Наш глава Пенсионного Фонда поддержал идею о повышении пенсионного возраста,всегда был на должнос... ПФР держит в секрете сведения о стаже и ИПК пенсионеров

rostan Писал и о нарушении прав и обращался в прокуратуру,но рука руку греет-полная тишина и тупые отпис... ПФР держит в секрете сведения о стаже и ИПК пенсионеров

rostan Я то же с такой непробиваемой проблемой столкнулся,суды с Пенсионным идут уже 2 года с переменным... ПФР держит в секрете сведения о стаже и ИПК пенсионеров

Над.К А почему она должна быть туда внесена? Это временная норма. Статья 7 закона 290-ФЗ тоже туда не в... Переход на онлайн-ККТ с 1 июля: срочные разъяснения налоговиков

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kuznechov119m не понятно про 30 дней , кому разрешено автономно работать не подключаясь к ОФД передача в налог... Штрафа за неправильный фискальный накопитель в кассе не будет