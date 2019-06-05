Сроки сдачи отчетности за 2 квартал 2019 года

Мы подготовили календарь налогоплательщика за 2 квартал (1 полугодие) 2019 года.

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Еще таблицу можно распечатать.

И пользуйтесь нашим Google-календарем налогоплательщика, который сам будет вам напоминать о необходимости сдачи того или иного отчета.

Таблица. Сроки сдачи отчетности за 2 квартал (1 полугодие) 2019 года