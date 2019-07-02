Коробки с тысячами карт Сбербанка нашли в Москве

На юго-западе Москвы на прошлой неделе нашли несколько коробок с картами Сбербанка.

Видео, на котором видны лежащие на земле картонные коробки с «несколькими тысячами карт», было опубликовано в пятницу в Telegram-канале Varlamov News, пишет Forbes. На кадрах видно, как автор видео достает из коробки несколько пакетов с картами Сбербанка – среди них есть карты и Visa, и MasterCard, и платежной системы «Мир». Запись была сделана на юго-западе Москвы и прислана анонимным подписчиком.

Карты, попавшие на видео, действительно принадлежат Сбербанку, сообщил источник «РИА Новости» в банке. «Карты были утеряны при доставке в банк курьерской службой «Почты России». В настоящее время все карты изъяты и находятся в банке», — рассказал он.

Карты не были активированы и без пин-кодов представляли из себя просто пластик: рисков компрометации персональных данных или получения доступа к счетам не было, утверждает источник. По его словам, Сбербанк и «Почта России» проводят служебное расследование.

Пресс-служба Сбербанка на запрос Forbes лишь отметила, что подтверждает опубликованную «РИА Новости» информацию, но не стала подробно комментировать инцидент. В свою очередь пресс-служба «Почты России» сообщила ТАСС, что коробки были похищены из автомобиля курьерской службы, когда тот находился на маршруте.