Клерк.Ру

Больше половины россиян хотят работать на пенсии

Больше половины россиян (56,3 %) планируют работать после достижения пенсионного возраста. Причем около трети хотели бы освоить новую профессию, которая позволит зарабатывать на дому.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Рострудом.

Между тем 70 % опрошенных считают, что возможность людей старшего поколения продолжить деятельность зависит только от желания начальства, пишут «Известия».

Мнение работодателей не всегда объективно по отношению к гражданам старшего возраста и часто продиктовано сложившимися стереотипами, заявил замруководителя Роструда Денис Васильев.

«Поэтому одной из важнейших задач сегодня выступает создание условий для продолжения трудовой деятельности граждан старшего возраста, в том числе их переобучение», — подчеркнул он.

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