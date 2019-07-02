Больше половины россиян хотят работать на пенсии

Больше половины россиян (56,3 %) планируют работать после достижения пенсионного возраста. Причем около трети хотели бы освоить новую профессию, которая позволит зарабатывать на дому.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Рострудом.

Между тем 70 % опрошенных считают, что возможность людей старшего поколения продолжить деятельность зависит только от желания начальства, пишут «Известия».

Мнение работодателей не всегда объективно по отношению к гражданам старшего возраста и часто продиктовано сложившимися стереотипами, заявил замруководителя Роструда Денис Васильев.

«Поэтому одной из важнейших задач сегодня выступает создание условий для продолжения трудовой деятельности граждан старшего возраста, в том числе их переобучение», — подчеркнул он.