Медведев объявил о запуске системы учета доходов бедных

С 2020 года Росстат будет рассчитывать уровень благосостояния малоимущих россиян с помощью специальной информационной системы. Об этом в понедельник в ходе совещания, посвященного проблемам роста реальных доходов граждан, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Система «позволит учесть индивидуальные возможности, особенности ситуации каждого нуждавшегося человека, включая его доходы, состояние его здоровья, условия проживания, состав семьи, уровень образования», — цитирует Дмитрия Медведева «Коммерсантъ».

Премьер-министр напомнил, что все нацпроекты правительства предусматривают устойчивый рост реальных доходов граждан.

Согласно майскому указу президента, к 2024 году в РФ людей с доходами ниже прожиточного минимума должно быть в два раза меньше, чем сейчас (в 2018 году — 13% населения).

Глава правительства заявил, что постепенно эта задача решается, напомнив, что в 2018 году дважды был повышен минимальный размер оплаты труда, проиндексированы зарплаты бюджетников, пенсии и социальные выплаты.

В то же время, отметил премьер-министр, общие меры поддержки должны становиться более адресными, чтобы «ориентироваться на нужды конкретного человека и предлагать ему рецепты выхода из тяжелого положения». Такой персональный подход Минтруд с 2018 года применяет в рамках пилотных проектов по учету малообеспеченных семей в 11 российских регионах. Основой работы «пилотов» стала статистика из единой системы социального обеспечения (ЕГИССО), которую ранее запустил Пенсионный фонд. С ее помощью регионы должны были создавать реестры семей с низкими доходами — после чего им оказывалась адресная помощь в рамках социального контракта, в том числе и помощь в трудоустройстве.

Как пояснили «Ъ» в пресс-службе Белого дома, финальные характеристики нового проекта Росстата о благосостоянии россиян сейчас обсуждаются и будут определены в том числе по результатам пилотных проектов Минтруда. В пресс-службе Росстата «Ъ» подтвердили, что база данных ЕГИССО о назначенных мерах социальной поддержки населения станет одним из источников статистики для новой информационной системы.