Правительство одобрило введение электронных трудовых книжек

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроекты о переходе к электронным трудовым книжкам, сообщается на сайте кабмина.

Первый законопроект предлагает установить возможность ведения сведений о трудовой деятельности в электронном виде. Такие сведения будут являться основной информацией о трудовой деятельности и трудовом стаже работника, включающей сведения о работнике, выполняемой им работе, переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, а также основания прекращения трудового договора. Эта информация будет представляться работодателями в информационную систему ПФР.

Предусматривается, что работник сможет получать сведения о трудовой деятельности на бумажном носителе или в электронной форме: у работодателя по последнему месту работы, в МФЦ, в ПФР и на портале госуслуг.

Трудовые книжки на бумажном носителе с 1 января 2021 года работодатель будет вести только для тех работников, которые подадут об этом письменное заявление до конца 2020 года. Работникам, не подавшим письменное заявление, трудовые книжки будут выдаваться на руки (работодатель освобождается от ответственности за их хранение), сведения об их трудовой деятельности будут вестись в электронном виде. Для лиц, впервые поступающих на работу, все сведения будут вестись в электронном виде, и трудовая книжка им оформляться не будет.

Кроме того, предусматривается обязанность работодателя возмещать работнику не полученный им заработок в случае задержки выдачи ему при увольнении сведений о трудовой деятельности, внесения в них неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины увольнения.

Вторым законопроектом предлагается с 1 января 2020 года ввести для работодателя обязанность представлять в информационную систему ПФР сведения о трудовой деятельности застрахованных лиц. Для этого ИЛС будет дополнен разделом «Сведения о трудовой деятельности», содержащим сведения о месте работы, выполняемой работе и её периодах (сведения о приёме на работу, наименование должности (работы), специальности, профессии с указанием (при наличии) квалификации (разряда, класса, категории, уровня квалификации), сведения о переводах на другую работу, об увольнении и основаниях прекращения трудового договора, данные о соответствующих документах, являющихся основаниями для оформления указанных трудовых отношений).

Сведения о трудовой деятельности будут представляться работодателями начиная с 1 января 2020 года ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчётным. Начиная с 1 января 2021 года такие сведения в случаях приёма на работу или увольнения должны представляться не позднее рабочего дня, следующего за днём издания документа, являющегося основанием для приёма на работу или увольнения.

Также законопроектом предусматривается, что за непредставление в установленный срок либо за представление неполных или недостоверных сведений о трудовой деятельности работодатель будет нести административную ответственность за нарушение трудового законодательства. ПФР предлагается наделить полномочием по передаче информации о таких правонарушениях в Роструд в электронной форме через единую систему межведомственного электронного взаимодействия.

Третьим законопроектом предлагается внести изменения в КоАП, в соответствии с которыми должностные лица работодателя будут привлекаться к административной ответственности в виде предупреждения за неоднократное нарушение сроков представления необходимых сведений либо представление неполных или недостоверных сведений. При этом под неоднократным нарушением будет пониматься совершение работодателем таких действий два и более раза в течение года.