Споры по вопросам соцстрахования от травматизма будут решаться в досудебном порядке

В Госдуму внесен законопроект № 744049-7, который предусматривает досудебное урегулирование жалоб о несогласии с решениями по назначению или отказу в назначении соцстрахования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.

Дело в том, что сейчас граждане, имеющие право на получение страховых выплат в случае смерти погибшего на производстве родственника в спорных ситуациях, связанных с несогласием получателей с размером назначенных страховых выплат или отказом в их назначении, вынуждены обращаться в суды, минуя ФСС.

В случае введения механизма урегулирования возникающих споров в досудебном порядке заявитель не будет нести никаких издержек, в том числе в части оплаты государственной пошлины, расходов на адвоката и так далее.

Введение досудебного порядка позволит также сократить сроки рассмотрения вопросов о перерасчете страховых выплат, снизить нагрузку на судебные органы власти, а также создать упрощенную систему рассмотрения жалоб Фондом.

Досудебный порядок урегулирования жалоб, предлагаемый законопроектом, не лишает застрахованных, а также лиц, обратившихся за получением страховых выплат в случае смерти застрахованного, права на судебную защиту.

Законопроект разработан Правительством.