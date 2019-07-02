Клерк.Ру

Маркируемых товаров станет еще больше: на очереди сыр и кефир

Глава Правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении с 15 июля 2019 года по 29 февраля 2020 года эксперимента по маркировке отдельных видов молочной продукции. Документ опубликован на сайте кабмина.

«Цель эксперимента — апробация механизма маркировки отдельных видов молочной продукции средствами идентификации для противодействия её незаконному ввозу, производству и обороту», — цитирует поставновлении «Парламентская газета».

Как следует из постановления, маркировать будут, в частности, молоко и сливки, сгущенку, йогурт, кефир, сливочное масло, сыры и творог, мороженое.

В эксперименте примут участие производители, импортёры молочной продукции, организации оптовой и розничной торговли, сферы питания.

Также в 2019 году обязательной маркировке подлежат 10 товарных групп (одежда, шины и пневматические покрышки, духи, табак и т. д.). На упаковку товара будет наноcиться двухмерный код, содержащий такие данные о продукте, как наименование, производитель, время и место выпуска.

Напомним,что с 1 июля 2019 часть молочной продукции подлежит обязательной электронной ветеринарной сертификации (ФГИС «Меркурий»).

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