Еще пять регионов вошли в пилотный проект по снижению бедности

Внесены изменения в приказ Минтруда № 748 от 29.11.2018 «О реализации в субъектах Российской Федерации пилотных проектов, направленных на достижение до 2024 года национальных целей социально-экономического развития по повышению реальных доходов граждан, снижению уровня бедности в два раза».

В список пилотных проектов добавлены Республика Коми, Республика Тыва, Алтайский край, Пермский край и Курганская область.

Напомним, до настоящего времени проект по повышению реальных доходов граждан и снижению уровня бедности проводился в восьми регионах:

Основная цель пилотных проектов — провести всесторонний анализ причин бедности, разработать на примере участвующих в эксперименте субъектов РФ эффективные универсальные механизмы, направленные как на увеличение доходов граждан, так и на снижение бедности.

Кроме того, порядок реализации пилотных проектов дополнен нормой, в соответствии с которой в пилотных регионах будет проработан вопрос подготовки предложений по совершенствованию ежемесячной выплаты неработающему трудоспособному родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю), осуществляющему уход за ребенком-инвалидом и инвалидом с детства I группы.

В соответствии с изменениями проведение оценки реального уровня и структуры бедности семей с детьми-инвалидами и семей с инвалидами с детства I группы будет осуществляться на региональном уровне и в разрезе муниципальных образований.

Так, добавлены мероприятия по выявлению основных факторов и причин бедности семей с детьми-инвалидами и семей с инвалидами с детства I группы (уровень доходов, уровень расходов на обеспечение медицинского ухода и мер реабилитации, уровень образования, занятость, безработица, участие в программах социальной поддержки и др.). Определено, что подготовка предложений об определении содержания понятия ухода за ребенком-инвалидом и инвалидом с детства I группы и его объема будет вестись с учетом степени автономии ребенка-инвалида и инвалида с детства I группы, за которым осуществляется уход.

Изменения предусматривают разработку критериев нуждаемости семей с детьми-инвалидами и семей с инвалидами с детства I группы в мерах социальной поддержки и государственной социальной помощи за счет федерального, регионального или муниципального бюджетов, а также определение объемов таких мер.

Реализация пилотных проектов дополнена мероприятиями по подготовке предложений о необходимости увязки возможности получения ежемесячной выплаты с обязательным прохождением неработающим трудоспособным родителем (усыновителем) или опекуном (попечителем), осуществляющим уход за ребенком-инвалидом и инвалидом с детства I группы, курсов обучения навыкам ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы и определением содержания программы такого курса.

Кроме того, добавлены мероприятия по подготовке предложений об определении дифференцированных размеров ежемесячной выплаты с учетом возраста и степени автономии ребенка-инвалида и инвалида с детства I группы, за которыми осуществляется уход, и существующей практики таких выплат в субъектах РФ.