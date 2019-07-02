В Москве снизился торговый сбор

С 1 июля в Москве уменьшится размер торгового сбора для объектов площадью менее 300 квадратных метров.

Для объектов с торговыми залами до 300 квадратных метров ставка сбора уменьшится от двух до 10 процентов в зависимости от площади и места расположения.

Новые ставки начнут применяться начиная с платежа за 3 квартал 2019 года.

«По нашим расчетам, ставка торгового сбора уменьшится для 38,5 тысячи торговых точек, которые принадлежат субъектам малого и среднего бизнеса. Эта мера является еще одной формой стимулирования развития столичного малого бизнеса», — прокомментировал министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Денис Тихонов.