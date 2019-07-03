Какой налог платить, если ИП на УСН является медиатором

Согласно положениям статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 193-ФЗ медиаторы — это независимые физлица, привлекаемые сторонами в качестве посредников в урегулировании спора для содействия в выработке сторонами решения по существу спора.

При этом деятельность медиатора не является предпринимательской деятельностью.

При этом лица, осуществляющие деятельность медиаторов, также вправе осуществлять любую иную не запрещенную законодательством деятельность.

Учитывая вышеизложенное, в случае если гражданин зарегистрирован в качестве ИП на УСН и при этом не осуществляет никакой другой деятельности, кроме деятельности, регулируемой Федеральным законом № 193-ФЗ, то в отношении его доходов (вознаграждений), полученных от деятельности в рамках медиатора, УСН не применяется и, следовательно, указанные доходы медиатора облагаются НДФЛ.

В случае если гражданин, являющийся медиатором, также осуществляет предпринимательскую деятельность, то в отношении этой предпринимательской деятельности он может применять УСН.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № ЕД-3-20/6212@ от 27.06.2019.