ФНС берет проверки самозанятых под особый контроль

Федеральная налоговая служба велела нижестоящим инспекциям приостановить проведение контрольных мероприятий в отношении налогоплательщиков налога на профессиональный доход в части соблюдения условий применения этого специального налогового режима. Такие указания даны в письме № ЕД-4-20/12490@ от 27.06.2019.
В дальнейшем, при выявлении признаков несоответствия налогоплательщиков НПД требованиям, установленных в Федеральном законе от 27.11.2018 № 422-ФЗ, необходимо информировать об указанных признаках нарушений Управление оперативного контроля ФНС России.
Кроме того, проведение контрольных мероприятий, предполагающие взаимодействие (вызовы, запросы разъяснений и т.д.) с налогоплательщиками НПД, не должны осуществляться без предварительного согласования с этим же Управлением.
При этом территориальные налоговые органы должны и дальше проводить следующие мероприятия в отношении налогоплательщиков НПД:
- обеспечивать налоговое администрирование при миграции налогоплательщиков НПД в соответствии с обновленной инструкцией по исполнению технологического процесса 103.15.00.00.0010 «Обеспечение налогового администрирования при миграции налогоплательщика», направленной ранее письмом ФНС России от 21.05.2019 N 12-1-02/0150@;
- осуществлять ведение КРСБ налогоплательщиков НПД;
- осуществлять своевременное уточнение невыясненных платежей налогоплательщиков НПД в установленном порядке.
Письмо доведено до нижестоящих инспекций.
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