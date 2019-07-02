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АвтоВАЗ объявил о полной остановке производства из-за срыва поставок

Компания АвтоВАЗ объявила о полной остановке со среды, 3 июля, производства автомобилей, которое до сегодняшнего дня велось на заводах в Тольятти и Ижевске. Причиной этого назван срыв поставки комплектующих c нижегородского ООО «Завод Автокомпонент».

«АвтоВАЗ делал все возможное для недопущения этой ситуации и предпринимает все необходимые меры для скорейшего возобновления производства», — сказал РБК представитель АвтоВАЗа

Он затруднился уточнить, когда могут возобновить производство, но заверил, что приостановка производства в данный момент не влияет на доступность автомобилей Lada в дилерской сети. Представитель АвтоВАЗа также не сказал, сколько у компании сейчас готовых автомобилей, которые могут продаваться через дилерскую сеть.

В сообщении АвтоВАЗа, поступившем в РБК, отмечается, что компания оставляет за собой право взыскать с недобросовестного поставщика понесенные убытки/

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