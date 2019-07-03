Петербургский ФСС напоминает о смене кодов подчиненности

Петербургское региональное отделение ФСС напоминает, что с 01.04.2019 проведена реорганизация филиалов и территориальное распределение страхователей.
Коды подчиненности в отчетности с 01.04.2019 необходимо указывать с учетом изменений:
|Филиалы
|Код подчиненности, где (*):
|Район
|для юридических лиц
|1
|для обособленных подразделений
|2
|для физических лиц, заключивших ТД или ГПД с работником
|3
|для лиц, добровольно вступивших в правоотношения по ОСС на ВНиМ
|4
|Филиал № 4
|7804*
|Красносельский
Петродворцовый Центральный
|Филиал № 7
|7807*
|Колпинский
Московский
Петроградский
|Филиал № 12
|7812*
|Адмиралтейский
Кронштадтский
Приморский
|Филиал № 15
|7815*
|Калининский
Красногвардейский Фрунзенский
|Филиал № 29
|7829*
|Выборгский
Кировский
Курортный
|Филиал № 30
|7830*
|Василеостровский
Невский
Пушкинский
До 01.04.2019 ООО «Ромашка» (Петроградский район), код подчиненности 78101
С 01.04.2019 ООО «Ромашка» (Петроградский район), код подчиненности 78071
Пример для обособленных подразделений:
До 01.04.2019 Филиал ООО «Ромашка» (Петроградский район), код подчиненности 78102
С 01.04.2019 Филиал ООО «Ромашка» (Петроградский район), код подчиненности 78072
Пример для физических лиц, заключивших трудовой или гражданско-правовой договор с работником:
До 01.04.2019 ИП Иванов Иван Иванович (Петроградский район), код подчиненности 78103
С 01.04.2019 ИП Иванов Иван Иванович (Петроградский район), код подчиненности 78073
Пример для лиц, добровольно вступивших в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством:
До 01.04.2019 Петров Петр Петрович (Петроградский район), код подчиненности 78104
С 01.04.2019 Петров Петр Петрович (Петроградский район), код подчиненности 78074
Петербургский ФСС обращает внимание страхователей на то, что регистрационные номера страхователей не изменялись.
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