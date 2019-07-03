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Петербургский ФСС напоминает о смене кодов подчиненности

Петербургское региональное отделение ФСС напоминает, что с 01.04.2019 проведена реорганизация филиалов и территориальное распределение страхователей.

Коды подчиненности в отчетности с 01.04.2019 необходимо указывать с учетом изменений:

 

Филиалы

Код подчиненности, где (*):

Район

для юридических лиц

1

для обособленных подразделений

2

для физических лиц, заключивших ТД или ГПД с работником

3

для лиц, добровольно вступивших в правоотношения по ОСС на ВНиМ

4

Филиал № 4

7804*

Красносельский

Петродворцовый Центральный

Филиал № 7

7807*

Колпинский

Московский

Петроградский

Филиал № 12

7812*

Адмиралтейский

Кронштадтский

Приморский

Филиал № 15

7815*

Калининский

Красногвардейский Фрунзенский

Филиал № 29

7829*

Выборгский

Кировский

Курортный

Филиал № 30

7830*

Василеостровский

Невский

Пушкинский

Пример для юридических лиц:

До 01.04.2019 ООО «Ромашка» (Петроградский район), код подчиненности 78101

С 01.04.2019 ООО   «Ромашка» (Петроградский район), код подчиненности 78071

Пример для обособленных подразделений:

До 01.04.2019 Филиал ООО «Ромашка» (Петроградский район), код подчиненности 78102

С 01.04.2019 Филиал ООО  «Ромашка» (Петроградский район), код подчиненности 78072

Пример для физических лиц, заключивших трудовой или гражданско-правовой договор с работником:

До 01.04.2019 ИП Иванов Иван Иванович (Петроградский район), код подчиненности 78103

С 01.04.2019 ИП Иванов Иван Иванович (Петроградский район), код подчиненности 78073

Пример для лиц, добровольно вступивших в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством:

До 01.04.2019 Петров Петр Петрович (Петроградский район), код подчиненности 78104

С 01.04.2019 Петров Петр Петрович (Петроградский район), код подчиненности 78074

Петербургский ФСС обращает внимание страхователей на то, что регистрационные номера страхователей не изменялись.

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