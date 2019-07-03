Петербургский ФСС напоминает о смене кодов подчиненности

alex1995 Большой процент ваших сограждан, о которых вы часто нелестно отзываетесь, водит автомобили отечес... АвтоВАЗ объявил о полной остановке производства из-за срыва поставок

Надежда-25 Вот уже и ежедневной отчетности дождались)) осталось дождаться ежечасной)) Хотя в этом есть один ... Правительство одобрило введение электронных трудовых книжек

bestiya7460 да там есть отдел кадров, но он физически не успевает принимать и увольнять, работала я в одной м... Правительство одобрило введение электронных трудовых книжек

Над.К Мало ли как называется закон. От этого его нормы вообще мало зависятУ нас таких законов практичес... Переход на онлайн-ККТ с 1 июля: срочные разъяснения налоговиков

Блудный сын Чем вас не устраивает продукция данного производителя? Что вы предложите взамен десяткам, а то и ... АвтоВАЗ объявил о полной остановке производства из-за срыва поставок

Ташик777 Там то отдел кадров есть не в один человек... А вот как быть мелким ИПшникам и ОООшкам? Похоже он... Правительство одобрило введение электронных трудовых книжек

РюмкаБезысходности Хоспаде, когда уже перестанут насиловать этот труп, и закопают наконец? Ну нельзя же так на весь ... АвтоВАЗ объявил о полной остановке производства из-за срыва поставок

Елена_N Ну надо же ПФРу чем-то заниматься? СЗВМ уже все практически освоили, надо работодателям нового ге... Правительство одобрило введение электронных трудовых книжек

alex1995 Ну все, в связи с дефицитом необходимо поднять цены на продукцию завода... АвтоВАЗ объявил о полной остановке производства из-за срыва поставок

РюмкаБезысходности А что, кто-то еще пользуется этой фсбшной помойкой? Ну дык их и не жалко. Простите, но человек ко... VPN от «Лаборатории Касперского» будет блокировать запрещенные в РФ сайты

РюмкаБезысходности Ну, эти 149 тысяч, очевидно, кого не смогли совсем уж спрятать. С нашей статистикой, к этому числ... Голикова заявила о катастрофической убыли населения России

РюмкаБезысходности Ежедневная отчетность. Это, конечно, что-то уже запредельное. А еще говорим о поддержке бизнеса. ... Правительство одобрило введение электронных трудовых книжек

Дмитрий424 SMM-щики напишут текст, а мы потом разбирайся) Что касается МС-ки, то более жадной конторы среди ... МойСклад: пять плюсов. Без стеснения

geologov_12 ИП без наемных сотрудников, которые продают фабричные товары!!, оказывают услуги или выполняют ра... Третья волна 54-ФЗ. Какие итоги?

Halanghulo Зачем еще малому бизнесу нужны онлайн-кассы?Малый бизнес получил инструмент, который ему и на хре... Третья волна 54-ФЗ. Какие итоги?

Goody Главную справку, о том осуществляется ли в вашей организации питание или компенсации, может талон... Медведев объявил о запуске системы учета доходов бедных

chih спрашивается зачем им эта информация в течении дня... во вторых не у всех работодателей есть инте... Правительство одобрило введение электронных трудовых книжек

Halanghulo Мало. Вот по НДС эти сво... бухгалтера сдают отчеты вовремя! А в бюджете из-за этого по штрафам н... Правительство одобрило введение электронных трудовых книжек

mityai При капитализме даже смотреть в сторону богатых нельзя. Это экстремизм и разжигание.... Медведев объявил о запуске системы учета доходов бедных

glbuh123 Надо будет сегодня кадровую службу порадовать, а заодно и предупредить что это их отчеты. А то пр... Правительство одобрило введение электронных трудовых книжек

Dmitriy A Запуск системы учёта??? Всё считают и учитывают, а как же работать господа? И законы для людей вы... Медведев объявил о запуске системы учета доходов бедных

Goody возмущены такими маленькими цифрами, они там стараются не покладая рук, а народ плохо дохнет. Мед... Голикова заявила о катастрофической убыли населения России

Goody Ну, что Вы, разве смею я и в мыслях не было! Правительство одобрило введение электронных трудовых книжек

IriEro И что она возмущается? Была дана задача - все на борьбу с бедностью! Вот это как раз, похоже, пер... Голикова заявила о катастрофической убыли населения России

@нжелика сам 129-фз называется о внесении изменении в фз о применении ккм. в 54 уже внесено столько измене... Переход на онлайн-ККТ с 1 июля: срочные разъяснения налоговиков

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