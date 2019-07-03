Клерк.Ру

С задержками зарплат будут бороться активнее

Президент Владимир Путин по итогам «прямой линии» дал ряд поручений, среди которых — вопрос о задержке зарплат.

Правительству совместно с Генпрокуратурой поручено до 1 октября принять меры, направленные на устранение нарушений законодательства в сфере выплаты заработной платы, в том числе отдельным категориям работников бюджетной сферы экономики.

Затем о принятых мерах необходимо будет докладывать Президенту регулярно каждые полгода.

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