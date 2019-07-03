С задержками зарплат будут бороться активнее

НатальяС А на чём мы, бедные ездить будем? Дороги у нас под стать машинам, жуткие.... АвтоВАЗ объявил о полной остановке производства из-за срыва поставок

fla1970 Так ведь отмирающая профессия - все чиновники хором твердят, а мы все трепыхаемся. Только собере... Правительство одобрило введение электронных трудовых книжек

НатальяС а остальные – в специальном ежеквартальном отчете.Это уже ад какой-то.... Начался эксперимент по прослеживаемости товаров

анна фофанова упрощенный учет это плюс, а что с документированием этих операций.нужны ли м-11, акты списания, ш... Правила бухгалтерского учета для «малышей» и НКО упрощены

mityai Путин - выразитель идей и чаяний правящего класса капиталистов. Вместо него мог бы быть и Мутин, ... Медведев объявил о запуске системы учета доходов бедных

Sigma_21 Что-то мне кажется, что вся мелочевка преднамеренно загоняется во внеправовое поле: с кассами, ма... Правительство одобрило введение электронных трудовых книжек

ananasik-s Зато сколько еще нужных людей займется нужным делом: нужно ведь систему разработать, ПО установит... Медведев объявил о запуске системы учета доходов бедных

aaaaaa вы мазохист? да я тоже горжусь ,что гражданин СССР первым полетел в космос! но Автоваз - это полн... АвтоВАЗ объявил о полной остановке производства из-за срыва поставок

ananasik-s А пользуюсь их антивирусом. Потому что не разбираюсь в этих делах, а с антивирусом мне как-то спо... VPN от «Лаборатории Касперского» будет блокировать запрещенные в РФ сайты

РюмкаБезысходности Меня не устраивает запредельно низкое качество и общая ущербность поделок этого предприятия. И не... АвтоВАЗ объявил о полной остановке производства из-за срыва поставок

ananasik-s так что, если человек будет менять работу после 31.12.20, то без вариантов - бумажную книжку ему ... Правительство одобрило введение электронных трудовых книжек

bestiya7460 в интернет банках есть проверка контрагента, которая показывает так называемый рейтинг, портал за... 8 типов подозрительных платежей с точки зрения банков

ananasik-s А кто-то из мелких еще к ЭДО и не подключен: нет ЭЦП и договора с оператором (да собственного тех... Правительство одобрило введение электронных трудовых книжек

mityai Так гражданин уже давно озвучил свою точку зрения на этот счет: быдло будет лежать и диване, буха... АвтоВАЗ объявил о полной остановке производства из-за срыва поставок

bestiya7460 а причем тут гордость за свою страну и машина? можно гордиться своей страной и машина тут ни прич... АвтоВАЗ объявил о полной остановке производства из-за срыва поставок

alex1995 Большой процент ваших сограждан, о которых вы часто нелестно отзываетесь, водит автомобили отечес... АвтоВАЗ объявил о полной остановке производства из-за срыва поставок

Надежда-25 Вот уже и ежедневной отчетности дождались)) осталось дождаться ежечасной)) Хотя в этом есть один ... Правительство одобрило введение электронных трудовых книжек

bestiya7460 да там есть отдел кадров, но он физически не успевает принимать и увольнять, работала я в одной м... Правительство одобрило введение электронных трудовых книжек

Над.К Мало ли как называется закон. От этого его нормы вообще мало зависятУ нас таких законов практичес... Переход на онлайн-ККТ с 1 июля: срочные разъяснения налоговиков

Блудный сын Чем вас не устраивает продукция данного производителя? Что вы предложите взамен десяткам, а то и ... АвтоВАЗ объявил о полной остановке производства из-за срыва поставок

Ташик777 Там то отдел кадров есть не в один человек... А вот как быть мелким ИПшникам и ОООшкам? Похоже он... Правительство одобрило введение электронных трудовых книжек

РюмкаБезысходности Хоспаде, когда уже перестанут насиловать этот труп, и закопают наконец? Ну нельзя же так на весь ... АвтоВАЗ объявил о полной остановке производства из-за срыва поставок

Елена_N Ну надо же ПФРу чем-то заниматься? СЗВМ уже все практически освоили, надо работодателям нового ге... Правительство одобрило введение электронных трудовых книжек

alex1995 Ну все, в связи с дефицитом необходимо поднять цены на продукцию завода... АвтоВАЗ объявил о полной остановке производства из-за срыва поставок

РюмкаБезысходности А что, кто-то еще пользуется этой фсбшной помойкой? Ну дык их и не жалко. Простите, но человек ко... VPN от «Лаборатории Касперского» будет блокировать запрещенные в РФ сайты