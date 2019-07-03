С задержками зарплат будут бороться активнее

Так работодатели и меняют. В ближайшем окружении мелкий бизнес с работниками 5-10 человек закрыва...
А на чём мы, бедные ездить будем? Дороги у нас под стать машинам, жуткие....
Не живут русские при капитализме.
Так ведь отмирающая профессия - все чиновники хором твердят, а мы все трепыхаемся. Только собере...
а остальные – в специальном ежеквартальном отчете.Это уже ад какой-то....
упрощенный учет это плюс, а что с документированием этих операций.нужны ли м-11, акты списания, ш...
Путин - выразитель идей и чаяний правящего класса капиталистов. Вместо него мог бы быть и Мутин, ...
продают подакцизные товары и товары, подлежащие обязательной маркировке;так маркируется уже практ...
Что-то мне кажется, что вся мелочевка преднамеренно загоняется во внеправовое поле: с кассами, ма...
Зато сколько еще нужных людей займется нужным делом: нужно ведь систему разработать, ПО установит...
у нас не капитализм, а путинизм
вы мазохист? да я тоже горжусь ,что гражданин СССР первым полетел в космос! но Автоваз - это полн...
А пользуюсь их антивирусом. Потому что не разбираюсь в этих делах, а с антивирусом мне как-то спо...
Это ничего не стоит, если нет цели. Превозмогание ради самого превозмогания, полностью бессмыслен...
А борцуны в интернете будут комменты строчить, да. Так и победим....
Меня не устраивает запредельно низкое качество и общая ущербность поделок этого предприятия. И не...
зачем сразу обзываться-то?
так что, если человек будет менять работу после 31.12.20, то без вариантов - бумажную книжку ему ...
в интернет банках есть проверка контрагента, которая показывает так называемый рейтинг, портал за...
А кто-то из мелких еще к ЭДО и не подключен: нет ЭЦП и договора с оператором (да собственного тех...
Так гражданин уже давно озвучил свою точку зрения на этот счет: быдло будет лежать и диване, буха...
а причем тут гордость за свою страну и машина? можно гордиться своей страной и машина тут ни прич...
В ст. 136 ТК нет запрета на перевод ЗП третьему лицу... Также в этой статье указано: "ЗП выплачив...
Т.е. пособие минимальное до 1,5 лет - 4512,00.А после 1,5 лет сделают - прожиточный минимум.Где л...
Большой процент ваших сограждан, о которых вы часто нелестно отзываетесь, водит автомобили отечес...
Вот уже и ежедневной отчетности дождались)) осталось дождаться ежечасной)) Хотя в этом есть один ...
да там есть отдел кадров, но он физически не успевает принимать и увольнять, работала я в одной м...
Мало ли как называется закон. От этого его нормы вообще мало зависятУ нас таких законов практичес...
Чем вас не устраивает продукция данного производителя? Что вы предложите взамен десяткам, а то и ...
Там то отдел кадров есть не в один человек... А вот как быть мелким ИПшникам и ОООшкам? Похоже он...
Хоспаде, когда уже перестанут насиловать этот труп, и закопают наконец? Ну нельзя же так на весь ...
Ну надо же ПФРу чем-то заниматься? СЗВМ уже все практически освоили, надо работодателям нового ге...
Ну все, в связи с дефицитом необходимо поднять цены на продукцию завода...
А что, кто-то еще пользуется этой фсбшной помойкой? Ну дык их и не жалко. Простите, но человек ко...
А план Путина работает ведь. Роисся вперде!
Ну, эти 149 тысяч, очевидно, кого не смогли совсем уж спрятать. С нашей статистикой, к этому числ...