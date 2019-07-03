Клерк.Ру

Предлагают разрешить россиянам меняться местами работы

Оригинальный способ поиска новой работы предложил гражданин, разместивший свою инициативу на сайте РОИ.

Он предлагается ввести в трудовое законодательство право на обмен работами.

Дело в том, что работники часто занимаются не своим делом, работа им не по душе. А увольняться и искать другую работу опасно. Вдруг ничего лучше не найдешь?

В этой связи предлагается законодательно ввести право любым двум работникам (даже у разных работодателей) поменяться местами работы.

 

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