Предлагают разрешить россиянам меняться местами работы

Оригинальный способ поиска новой работы предложил гражданин, разместивший свою инициативу на сайте РОИ.

Он предлагается ввести в трудовое законодательство право на обмен работами.

Дело в том, что работники часто занимаются не своим делом, работа им не по душе. А увольняться и искать другую работу опасно. Вдруг ничего лучше не найдешь?

В этой связи предлагается законодательно ввести право любым двум работникам (даже у разных работодателей) поменяться местами работы.