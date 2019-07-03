Начался эксперимент по прослеживаемости товаров

С июля до конца 2019 г. в России будет проходить эксперимент по внедрению нового вида контроля за импортом – системы документальной прослеживаемости.

Такое постановление в конце июня подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Документа еще официально не опубликован, но с ним ознакомились «Ведомости».

Участвовать в эксперименте бизнес будет добровольно. До конца года Минфин должен отчитаться перед правительством об итогах эксперимента. Если он пройдет удачно, документальная прослеживаемость станет обязательной.

Правила документальной прослеживаемости еще не утверждены. Проект поправок в Налоговый кодекс, описывающих их, Минфин опубликовал только на прошлой неделе. Согласно законопроекту маркировать такие товары не нужно, каждой партии присваивается регистрационный номер, а каждому товару из нее – порядковый. Компании, платящие НДС, включают эти номера в счет-фактуру, а остальные – в документ об отгрузке. Следить за товаром власти перестанут после того, как он будет утилизирован, продан (но не индивидуальному предпринимателю) или реэкспортирован. Бизнес об операциях с такими товарами должен отчитываться перед налоговиками – те, кто платит НДС, – в декларации, а остальные – в специальном ежеквартальном отчете.

Новый контроль должен дополнить Автоматизированную систему контроля за уплатой НДС (АСК НДС-2), которая отслеживает финансовые потоки, но не идентифицирует конкретные товары