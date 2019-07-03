ЦБ и банки будут учить клиентов противостоять мошенникам

ЦБ РФ заметил всплеск мошенничества в финансовой сфере с использованием методов социальной инженерии: мошенники обманом вынуждают жертв перевести им деньги или выуживают из них конфиденциальную информацию.

Регулятор намерен изучить проблему и найти механизмы борьбы c ней, пишут «Ведомости». Для этого создана рабочая группа, в которую вошли представители банков. Группа собирается подготовить материалы, информирующие население о методах противодействия мошенникам.

За прошлый год мошенникам удалось похитить почти в 1,5 раза больше денег с карт россиян – 1,4 млрд руб., по данным ЦБ, это на 44% больше, чем годом ранее. До этого улов мошенников снижался три года подряд. Большинство случаев хищения денег связано с социальной инженерией, говорится в отчете структуры ЦБ Fincert за 2018 г.

Как правило, мошенник звонит человеку, представляясь сотрудником службы безопасности банка.

У него уже есть некоторые сведения – например, он может обратиться по имени и отчеству, знать последние цифры номера карты и т. д. Используя эти данные, он пытается войти в доверие, усыпить бдительность жертвы и заставить ее сообщить недостающую для списания денег с карты информацию (например, одноразовый секретный код безопасности для подтверждения перевода). В последнее время мошенники стали подменять номера: например, при входящем звонке жертве высвечивается настоящий номер службы поддержки банка.

Банки уже во многом побороли мошенничество, связанное с уязвимостями технологий, и теперь злоумышленники переключились на работу с клиентами, говорят эксперты. Социальная инженерия – примитивный тип мошенничества, который не требует ни больших финансовых вложений, ни глубоких технических знаний. Главная сложность в том, что банки не могут контролировать своих клиентов, которые, поддавшись обману, отдают деньги мошенникам. Банки рассказывают клиентам о правилах безопасности, но нужна системная работа на уровне ЦБ РФ.