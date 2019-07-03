К бывшим владельцам банка «ФК Открытие» подали рекордный иск

Банк «ФК Открытие» подал в Арбитражный суд Москвы иск к бывшим владельцам и руководителям на 289,5 млрд руб.

Ответчиками по иску стали основатель банка Вадим Беляев, бывший президент «ФК Открытие» Рубен Аганбегян, бывший председатель правления банка Евгений Данкевич, члены правления Елена Будник и Геннадий Жужлев, а также «Открытие холдинг». Иск был зарегистрирован 2 июля, он еще не принят судом к производству, пишут «Ведомости».

Иск от имени «ФК Открытие» подал ЦБ, которому сейчас принадлежит банк, уточнили в пресс-службе регулятора. Он требует, чтобы ответчики возместили причиненные убытки. ЦБ провел расчет убытков в отношении средств, предоставленных на поддержание ликвидности в форме депозитов, а также средств, выделенных на проведение докапитализации банка.

Это рекордная сумма по искам такого рода. До сих пор рекордным был иск Промсвязьбанка к бывшим владельцам братьям Ананьевым и членам правления на 282 млрд руб.