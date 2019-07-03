Клерк.Ру

Для крупных непродуктовых сетей могут снизить тарифы за эквайринг

Банки готовы пойти на уступки розничной торговле и взимать с непродовольственных магазинов межбанковскую комиссию за оплату товаров по картам в зависимости от их оборота — чем больше объем безналичных платежей, тем ниже комиссия.

Соответствующее предложение банков платежным системам Visa, Mastercard и «Мир», которые определяют размер вознаграждения банков, выпускающих карты, закреплено в протоколе, подготовленном по итогам заседания рабочей группы при ассоциации банков «Россия».

Добавим, специальные эквайринговые программы с пониженной межбанковской ставкой при высоких оборотах действуют сейчас для продуктовой розницы, магазинов детской одежды и АЗС.

«В случае невозможности изменения сложившихся тарифов на эквайринг целесообразно развивать альтернативные платежные инструменты, в том числе СБП (систему быстрых платежей)», — цитирует РБК текст протокола.
 

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