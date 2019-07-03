Электронные паспорта появятся в 2021 году. Какими они будут?

Правительство рассматривает несколько концепций по переходу на электронное удостоверение личности, которое должно прийти на смену бумажному паспорту. О вариантах, которые предложены Кабмину, пишет РБК.

За выпуск удостоверений в виде пластиковых карт с чипом, на котором будут содержаться те же данные гражданина, что и в обычном паспорте, а также на который будут нанесены биометрическая информация (отпечаток пальца) и электронная подпись, выступают «Гознак» и ФГБУ НИИ «Восход». «Ростелеком» предлагает вариант без физического носителя. Перечисленные компании претендуют на статус оператора проекта, который будет организовывать взаимодействие между структурами, задействованными в процессе выдачи паспорта.

Согласно планам программы «Цифровая экономика» выдача электронных паспортов может начаться в 2021 году. С 2025 года можно будет получить только электронный документ

Этот же срок упоминался в распоряжении правительства России от 19 сентября 2013 года, утвердившем первую концепцию перехода на электронное удостоверение личности. Указанный документ предусматривает, что с 2030 года бумажные паспорта перестанут действовать. Однако рассматривается вариант, при котором выданные ранее паспорта будут использоваться до истечения их срока.

Есть своя концепция и у Минкомсвязи. Согласно этой концепции, паспорт будет выпущен в виде пластиковой карты с чипом, на котором помимо стандартной информации будет записана электронная подпись. Также будет мобильное приложение, которое по желанию гражданина можно будет активировать и через него получать доступ к цифровому профилю и Единой системе идентификации и авторизации. Предполагается, что первые паспорта нового образца начнут выдавать в тестовом режиме в середине 2020 года, а полный переход на электронные удостоверения планируется закончить к концу 2028 года.