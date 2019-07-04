Клерк.Ру

Подписан закон о частичной компенсации ипотеки многодетным семьям

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий частичную компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям в размере 450 тыс. рублей. Федеральный закон от 03.07.2019 № 157-ФЗ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Действие господдержки будет распространяться на семьи, в которых третий и последующий ребенок родились в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года. При этом компенсационная выплата будет освобождена от НДФЛ.

Воспользоваться данной мерой господдержки можно однократно, в отношении только одного ипотечного жилищного кредита, направленного на приобретение жилого помещения, жилого дома либо земельного участка под его строительство.

Оператором программы станет ДОМ.РФ. Для получения выплаты семьи должны предоставить в банк, выдавший кредит, заявление, сопровождающееся стандартным набором документов, а также свидетельства о рождении детей. ДОМ.РФ будет перечислять кредитной организации деньги для частичного погашения кредита заемщика за счет собственных средств, которые будут возмещаться за счет субсидии из бюджета.

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