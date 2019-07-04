Клерк.Ру

Многодетные не будут платить НДФЛ с компенсации по ипотечному кредиту

Подписан и опубликован Федеральный закон от 03.07.2019 № 158-ФЗ, вносящий очередные поправки в Налоговый кодекс, в главу по НДФЛ.

Материальная выгода, полученная в течение льготного периода, установленного в соответствии со статьей 6.1-1 Федерального закона «О потребительском кредите (займе)» («ипотечные каникулы») не будет признаваться доходом налогоплательщика.

Одновременно закон освобождает от уплаты госпошлины за внесение изменений в записи ЕГРН в связи с изменением договора об ипотеке в рамках реализации права на «ипотечные каникулы».

Также предусматривается освобождение от НДФЛ сумм господдержки многодетных семей на погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере задолженности (но не более 450 тысяч рублей), предоставляемых в соответствии с законом о мерах государственной поддержки семей, имеющих детей. Этот закон так же был подписан Президентом 3 июля.

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