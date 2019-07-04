НПД нельзя совмещать с другими режимами налогообложения

Не вправе применять специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» лица, применяющие иные специальные налоговые режимы или ведущие предпринимательскую деятельность, доходы от которой облагаются НДФЛ.
ИП на УСН, ЕСХН и ЕНВД вправе отказаться от их применения и перейти на НПД.
При этом надо направить в ИФНС уведомление о прекращении применения УСН, ЕСХН и ЕНВД.
Минфин в письме № 03-11-11/42032 от 10.06.2019 указывает, что ИП не вправе одновременно применять специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и иные специальные налоговые режимы.
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